Roberta Bruzzone ha espresso scetticismo riguardo all'audio di Andrea Sempio registrato in auto, sostenendo che vorrebbero far credere che si tratti di qualcosa di molto più grave di quanto realmente sia. La criminologa ha commentato le parole ascoltate, mettendo in discussione la loro autenticità e il contesto in cui sono state registrate. La vicenda riguarda le intercettazioni e le dichiarazioni dell’indagato, al centro di un’indagine in corso.

Uno dei presunti indizi individuati dalla Procura di Pavia, per l’indagine su Andrea Sempio in merito al delitto di Garlasco, è stato al centro del commento di Roberta Bruzzone. Dopo le ultime notizie trapelate, per la criminologa non avrebbe avuto senso dragare un canale a Tromello a maggio 2025, soprattutto considerando che l’audio di Andrea Sempio risalirebbe ad aprile 2025. “Vogliono far credere che sia bomba atomica”, il commento di Roberta Bruzzone. Delitto di Garlasco, il commento di Roberta Bruzzone sull'audio di Andrea Sempio La suggestione sul canale di Tromello Il commento di Selvaggia Lucarelli Delitto di Garlasco, il commento di Roberta Bruzzone sull’audio di Andrea Sempio Roberta Bruzzone è intervenuta in uno speciale YouTube di Fanpage.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Roberta Bruzzone scettica sull'audio di Sempio in auto: "Vogliono far credere che sia bomba atomica"

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