Vittorio Feltri ha nuovamente espresso dubbi sulla colpevolezza di Alberto Stasi nel caso di Garlasco, sostenendo che l’uomo potrebbe essere innocente. In un commento recente, il giornalista ha anche menzionato la possibile innocenza di Sempio. Ha dichiarato di non affidarsi completamente alla giustizia, ma di confidare nella testimonianza di Nanni. Le sue affermazioni si inseriscono nel dibattito pubblico sul processo e sulla condanna di Stasi.

Sul delitto di Garlasco e sulla detenzione di Alberto Stasi, Vittorio Feltri ha sempre rilanciato e ribadito al sua tesi innocentista. Ma tornando sulla vicenda che da quasi vent’anni tiene il Paese col fiato sospeso, in un’intervista al Tgcom24 il giornalista di lungo corso non usa giri di parole: al di là degli esiti d’indagine ( inchiesta bis di Pavia compresa, sembra leggersi tra le righe delle sue dichiarazioni) o delle sentenze dei processi, per il direttore editoriale de Il Giornale l’intera vicenda giudiziaria rappresenta il fallimento di un sistema che ha preferito l’onda emotiva al rigore dei fatti, il clamore mediatico alla ricerca della verità.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, Feltri spiazza ancora e gela tutti: Stasi innocente, ma forse pure Sempio. Della giustizia non mi fido, ma conto sulla Nanni

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