La famiglia Poggi di Garlasco si prepara a restituire i soldi del risarcimento nel caso in cui Alberto Stasi venga assolto. Il legale della famiglia ha spiegato che, qualora la condanna venga revocata, i soldi ricevuti come indennizzo potrebbero essere restituiti. La questione riguarda la possibile restituzione di una somma di denaro percepita dopo il pagamento del risarcimento. La decisione dipenderà dall’esito del procedimento giudiziario e dalle eventuali sentenze definitive.

In una dichiarazione dell’ultima ora l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, che rappresenta la famiglia Poggi, ha fatto chiarezza sul dettaglio del risarcimento che i suoi assistiti potrebbero dover restituire ad Alberto Stasi qualora venisse assolto dopo la revisione del processo. Ciò “non comporterebbe alcun concreto, serio disagio”. La somma ottenuta dal condannato è custodita “in un conto dedicato” dal quale Giuseppe Poggi non avrebbe mai attinto. La verità di Tizzoni sul denaro da restituire ad Alberto Stasi A quanto ammonta il risarcimento beneficiato dai Poggi Garlasco, i Poggi non sono interessati al denaro La verità di Tizzoni sul denaro da...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, famiglia Poggi pronta a restituire soldi del risarcimento in caso di assoluzione di Alberto Stasi

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