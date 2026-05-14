A Garlasco, la famiglia Poggi ha dichiarato di essere disponibile a restituire il risarcimento ricevuto qualora si identificasse un nuovo imputato per l’omicidio di Chiara Poggi. La cifra, attualmente su un conto bloccato, rimane a disposizione e pronta per essere restituita. La posizione della famiglia si riferisce alla possibilità di un nuovo sviluppo nel caso, senza fornire dettagli sui tempi o sulle modalità. La vicenda giudiziaria continua a tenere banco, con eventuali aggiornamenti in corso.

Se per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco dovesse arrivare un nuovo colpevole, la famiglia Poggi è pronta «a restituire la somma» ricevuta come ristoro per la perdita della loro figlia. Lo rende noto il legale dei genitori di Chiara Poggi, Gianluigi Tizzoni. «È svilente, immaginare che» l'aspetto economico legato al risarcimento «costituisca anche solo un remoto pensiero per la famiglia Poggi - spiega - Per loro era prioritario l'accertamento della verità, oggi qualcuno la vuole mettere in discussione e nelle sedi opportune, quindi in aula, affronteremo questo tema». Le cifre «Si romanza molto su cifre folli. I Poggi ad... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, i Poggi «pronti a restituire il risarcimento» se nuovo colpevole: la cifra su un conto bloccato

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