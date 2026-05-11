Garlasco – L’avvocato dei Poggi Tizzoni | L’inchiesta su Sempio bypassa i punti centrali della condanna di Stasi Non vedo spazio per una revisione

L’avvocato dei Poggi ha commentato l’inchiesta su Sempio, sostenendo che questa non affronta i punti principali della condanna di Stasi. Ha aggiunto che non ci sono motivi per una revisione del processo senza una spiegazione chiara, eliminando ciò che non convince. La questione riguarda aspetti fondamentali della vicenda giudiziaria e la possibilità di rivedere le sentenze senza un’analisi dettagliata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui