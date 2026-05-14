Il 7 giugno 2025, un audio registrato con cimici ambientali rivela una conversazione di Andrea Sempio in cui commenta una scena visiva, affermando che Chiara nel video sembrava essersi spostata e che se lo aspettava. La registrazione è emersa nel corso di un procedimento legale in corso nella città di Garlasco, portando alla luce dettagli relativi alla percezione dell’individuo coinvolto.

L'audio risale al 7 giugno 2025; il soliloquio di Sempio viene intercettato dalle cimici presenti nella sua auto "La storia del video è stata. è stata. il video. lo devo aspettare da un momento all’altro. ok. cioè Chiara. lei nel video sembrava proprio. (incomprensibile). si è spostata. (inco.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'AUDIO di Andrea Sempio nel 2025: "Chiara nel video sembrava proprio.. si è spostata, me lo dovevo aspettare"

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