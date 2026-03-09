Andrea Sempio torna a parlare Garlasco nuovo intervento | le dichiarazioni da Giletti

Durante una recente intervista, Andrea Sempio ha ripreso a parlare in merito al caso di Garlasco, che sarà al centro di una prossima puntata di un programma Rai condotto da Giletti. La trasmissione affronterà uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni, portando in evidenza le dichiarazioni dell’uomo coinvolto. La puntata sarà trasmessa nei prossimi giorni.

La puntata del programma Rai affronterà uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni, quello legato al delitto di Garlasco. Ospite del noto conduttore sarà Andrea Sempio, recentemente tornato sotto i riflettori dopo l’apertura di una nuova indagine sul caso. A oltre un anno dall’avvio degli accertamenti, Sempio racconterà le sue paure e i timori legati alla possibilità di affrontare un processo e persino il carcere. Parallelamente continua anche lo scontro tra consulenti attorno a uno degli elementi più controversi dell’inchiesta: la cosiddetta cartella “militare” trovata nel computer di Alberto Stasi, contenente immagini pornografiche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

