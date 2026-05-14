La Procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine riguardante atti persecutori nei confronti della famiglia di una giovane donna uccisa a Garlasco nel 2007 e delle sue cugine. L'indagine si concentra su presunti comportamenti molesti che coinvolgerebbero le persone vicine alla vittima. Nessuna persona è stata ancora iscritta nel registro degli indagati e le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire i fatti. La situazione rimane sotto esame mentre si attendono sviluppi nelle verifiche.

La Procura di Milano indaga per atti persecutori ai danni della famiglia di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto 2007, e delle gemelle Cappa, cugine della vittima. L'inchiesta, aperta da tempo e coordinata dal sostituto procuratore Antonio Panza, ha avuto nuovo impulso dalle querele per diffamazione e altri reati raccolte negli ultimi mesi. A renderlo noto è stato Gianluigi Nuzzi nel corso della puntata odierna di 'Dentro la notizia' su Canale 5. "Il dottor Panza ha recuperato circa duecento querele per diffamazione e altri reati che sono state via via presentate dai genitori di Chiara Poggi, circa una settantina, e un centinaio quelle presentate dalle gemelle Cappa e altri soggetti - ha ricordato Nuzzi -. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, la Procura indaga per atti persecutori ai danni dei Poggi e gemelle Cappa

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Garlasco, ancora colpo di scena. Saranno sentiti Marco Poggi e le gemelle Cappa.

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