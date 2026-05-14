Atti persecutori contro la famiglia di Chiara Poggi e le gemelle Cappa | l' indagine in procura a Milano

Una procura di Milano sta indagando su presunti atti persecutori che coinvolgono la famiglia di Chiara Poggi e le gemelle Stefania e Paola Cappa. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire la natura delle condotte contestate. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sui tempi delle indagini. La vicenda rimane sotto osservazione da parte degli inquirenti.

C'è un'indagine in corso, da parte della procura di Milano, per atti persecutori ai danni della famiglia di Chiara Poggi e delle gemelle Stefania e Paola Cappa. Lo ha riferito Gianluigi Nuzzi a “Quarto Grado”.Anche atti persecutoriSecondo quanto riportato, il pm Antonio Pansa ha raccolto le.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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