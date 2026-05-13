La procura di Garlasco sta conducendo due indagini distinte: una riguarda presunti atti persecutori nei confronti della famiglia Poggi, mentre l’altra coinvolge ulteriori accuse nei confronti di Sempio. Le indagini sono in corso e coinvolgono diversi elementi di prova, con l’obiettivo di fare chiarezza su entrambe le situazioni. Nessuna delle parti ha ancora rilasciato commenti ufficiali sulle attività in corso.

Garlasco, Procura al lavoro su due fronti: indagine sugli “atti persecutori” e nuove accuse contro Sempio. Nuovo fronte giudiziario sul caso di Garlasco. La Procura di Milano sta infatti indagando per presunti atti persecutori ai danni della famiglia di Chiara Poggi e delle gemelle Cappa, cugine della 26enne uccisa il 13 agosto 2007. L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Antonio Panza, sarebbe stata aperta già da tempo ma avrebbe ricevuto un nuovo impulso dopo le numerose querele presentate negli ultimi mesi.L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Antonio Panza, sarebbe stata aperta già da tempo ma avrebbe ricevuto un nuovo impulso dopo le numerose querele presentate negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Garlasco: Procura indaga sugli “atti persecutori” contro la famiglia Poggi, per i pm 21 elementi contro Sempio

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