Garlasco Chiara Poggi usò il pc di Stasi prima dell' omicidio | scontro tra periti sulla cartella militare

Nella vicenda di Garlasco, Chiara Poggi è stata collegata all’uso del computer di Stasi prima dell’omicidio. I periti incaricati hanno espresso opinioni divergenti sulla cartella chiamata

Il pc di Alberto Stasi ancora al centro del dibattito sul delitto di Garlasco. L’accesso di Chiara Poggi al computer dell’allora fidanzato continua a tenere banco tra periti di parte, in particolare alla luce delle ultime rivelazioni del consulente informatico dell’ex studente della Bocconi. Secondo il dottor Alessandro Borra, infatti, la 26enne non sarebbe entrata nella “cartella militare” e non avrebbe visto i contenuti pornografici al suo interno, contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti della famiglia della vittima. La rivelazione sull’omicidio di Garlasco L’analisi realizzata dal consulente informatico di Stasi è stata rivelata in esclusiva da Mattino Cinque e potrebbe rappresentare una svolta sull’omicidio di Garlasco, perlomeno in merito all’interpretazione del movente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

