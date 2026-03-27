La Procura di Pavia ha depositato la perizia informatica sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi, redatta dal consulente tecnico incaricato dai magistrati. La relazione, firmata dal professor Paolo Dal Checco, riguarda i contenuti digitali presenti sui dispositivi, tra cui una cartella denominata “Militare” e altri file che potrebbero contenere informazioni riservate.

La Procura di Pavia ha finalmente ricevuto la perizia informatica sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi, firmata dal professor Paolo Dal Checco, consulente tecnico incaricato dai magistrati. La notizia è stata anticipata da Mattino Cinque, senza che al momento siano stati resi noti ulteriori dettagli sul contenuto della relazione. Si tratta dell’ultimo grande tassello tecnico di una riapertura del caso Garlasco che va avanti ormai da oltre un anno: l’11 marzo 2025 Andrea Sempio – amico di Marco Poggi, il fratello di Chiara – era stato iscritto nel registro degli indagati per concorso in omicidio, rimescolando le carte di uno dei delitti più discussi della cronaca italiana. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Garlasco, la cartella “Militare” e i segreti nei PC di Chiara Poggi e Stasi: la perizia informatica è ormai depositata

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