Garlasco il risarcimento di Stasi e la famiglia Poggi | Mai toccati quei soldi
In una vicenda che riguarda il risarcimento di una persona coinvolta in un procedimento giudiziario, l’avvocato dei genitori di una giovane deceduta ha dichiarato che i genitori non hanno mai ricevuto o toccato quei soldi. La questione riguarda anche il risarcimento richiesto dall’altra parte coinvolta nel procedimento e le somme che sono state oggetto di discussione legale. La situazione si sviluppa in un contesto di lunga durata, con interventi legali e dichiarazioni ufficiali.
La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni. E anzi è disposta a "restituire la somma" qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia, Gian Luigi Tizzoni, dopo che negli ultimi giorni - in particolare con i nuovi risvolti del delitto di Garlasco - il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetti di dibattito. "Per loro era prioritario l'accertamento della verità, oggi qualcuno la vuole mettere in discussione", ha detto l'avvocato. "Nelle sedi opportune, quindi in aula, affronteremo questo tema". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Garlasco, Alberto Stasi in aula ma la famiglia Poggi rompe il silenzio
Sullo stesso argomento
Garlasco, il legale dei Poggi a Open: «Se Stasi venisse assolto, la famiglia restituirà il risarcimento. I soldi sono in un conto mai toccato»«Se domani dovesse succedere che Alberto Stasi viene assolto, perché gli danno la revisione del processo, alla famiglia Poggi restituire quelle somme...
Garlasco, famiglia Poggi pronta a restituire soldi del risarcimento in caso di assoluzione di Alberto StasiIn una dichiarazione dell’ultima ora l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, che rappresenta la famiglia Poggi, ha fatto chiarezza sul dettaglio del...
Temi più discussi: Caso Garlasco, maxi risarcimento per Alberto Stasi in caso di assoluzione; Garlasco, la situazione kafkiana di Stasi. Ecco quanto potrebbe ottenere di risarcimento; Garlasco, quanto dovrebbe pagare lo Stato se la condanna di Stasi venisse annullata oggi?; I legali: Revisione complessa, ma se la condanna sarà annullata maxi risarcimento per Alberto Stasi – Gli scenari.
+++ Caso Garlasco, il legale della famiglia Poggi: I 700mila euro del risarcimento di Stasi sono custoditi in un conto, nessun problema restituirli +++ L'avvocato Gian Luigi Tizzoni: I genitori di Chiara non sono interessati ai soldi - Facebook facebook
Garlasco, il legale dei Poggi a Open: Se Stasi venisse assolto, la famiglia restituirà il risarcimento. I soldi sono in un conto mai toccato x.com
Garlasco, Alberto Stasi versa circa 350 euro al mese alla famiglia di Chiara Poggi come risarcimentoA quanto ammonta il risarcimento di Alberto Stasi, condannato per il caso Garlasco, alla famiglia di Chiara Poggi: le parole dell'avvocato Tizzoni. virgilio.it
Garlasco, i Poggi «pronti a restituire il risarcimento» se arriverà nuova sentenza sul colpevole. Il legale: «Prioritaria la verità»Se per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco dovesse arrivare un nuovo colpevole, la famiglia Poggi è pronta «a restituire la somma» ricevuta come ristoro per la ... ilmattino.it