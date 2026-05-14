Garlasco il risarcimento di Stasi e la famiglia Poggi | Mai toccati quei soldi

Da tgcom24.mediaset.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una vicenda che riguarda il risarcimento di una persona coinvolta in un procedimento giudiziario, l’avvocato dei genitori di una giovane deceduta ha dichiarato che i genitori non hanno mai ricevuto o toccato quei soldi. La questione riguarda anche il risarcimento richiesto dall’altra parte coinvolta nel procedimento e le somme che sono state oggetto di discussione legale. La situazione si sviluppa in un contesto di lunga durata, con interventi legali e dichiarazioni ufficiali.

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La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni. E anzi è disposta a "restituire la somma" qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia, Gian Luigi Tizzoni, dopo che negli ultimi giorni - in particolare con i nuovi risvolti del delitto di Garlasco - il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetti di dibattito. "Per loro era prioritario l'accertamento della verità, oggi qualcuno la vuole mettere in discussione", ha detto l'avvocato. "Nelle sedi opportune, quindi in aula, affronteremo questo tema". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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