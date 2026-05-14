Garlasco il risarcimento di Stasi e la famiglia Poggi | Mai toccati quei soldi

In una vicenda che riguarda il risarcimento di una persona coinvolta in un procedimento giudiziario, l’avvocato dei genitori di una giovane deceduta ha dichiarato che i genitori non hanno mai ricevuto o toccato quei soldi. La questione riguarda anche il risarcimento richiesto dall’altra parte coinvolta nel procedimento e le somme che sono state oggetto di discussione legale. La situazione si sviluppa in un contesto di lunga durata, con interventi legali e dichiarazioni ufficiali.

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