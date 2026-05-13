Garlasco il legale dei Poggi a Open | Se Stasi venisse assolto la famiglia restituirà il risarcimento I soldi sono in un conto mai toccato

In un’intervista, l’avvocato della famiglia Poggi ha spiegato che, in caso di assoluzione di Alberto Stasi e di revisione del processo, la famiglia restituirà le somme di denaro ricevute come risarcimento. Ha precisato che i soldi sono depositati in un conto mai utilizzato e che la restituzione non causerebbe problemi concreti o immediati. La questione si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario ancora in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

«Se domani dovesse succedere che Alberto Stasi viene assolto, perché gli danno la revisione del processo, alla famiglia Poggi restituire quelle somme non comporterebbe nessun concreto, serio disagio». L’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi, parla a Open per fare chiarezza sulla complessa vicenda dei risarcimenti legati al caso Garlasco, un tema tornato al centro dell’attenzione (tutta mediatica) dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio e l’ipotesi di una revisione del processo per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio dell’allora fidanzata. Secondo Tizzoni, per...🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Garlasco, Selvaggia Lucarelli sul risarcimento a Stasi: “I Poggi non saranno mai risarciti”Il delitto di Garlasco continua ad accendere il dibattito pubblico mentre le nuove indagini su Andrea Sempio riportano sotto i riflettori uno dei... Garlasco, il legale dei Poggi: “Cosa c’è tra i Pm e la difesa Stasi”. Parole sconvolgentiIl caso del delitto di Chiara Poggi entra in una nuova fase di durissimo scontro giudiziario e mediatico. Temi più discussi: Garlasco, il legale di Andrea Sempio: La lettura dei post è distorta; Garlasco, l'avvocato Gallo sui soliloqui di Sempio: Sono indizi a carico, dovrà risponderne; Delitto di Garlasco, il legale di Sempio sul foglietto con 'assassino': Ennesimo travisamento della prova; Garlasco, parla la difesa di Sempio: Vive da recluso in casa, attendiamo i rilievi tecnici. Garlasco, il legale dei Poggi attacca la Procura: Inchiesta unidirezionale per sconfessare Stasi ?? #Tizzoni, legale della famiglia #Poggi, si dice un po' sorpreso dopo aver esaminato gli atti dell’inchiesta su #AndreaSempio, parlando di una mole di inco x.com Legale Poggi a Nordio: l'Appello bis per Garlasco non fu una mera rilettura degli atti'Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una Corte d'Assise e da una Corte d'Appello?. Così il min ... ansa.it Garlasco, Tizzoni legale dei Poggi getta ombre sulla Procura: Incontri frequenti tra pm e avvocati di StasiL'avvocato dei Poggi, Gian Luigi Tizzoni, parla di inchiesta unidirezionale su Garlasco e di frequenti incontri tra procura e difesa di Stasi ... virgilio.it