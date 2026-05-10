"È la rappresentazione di una scaletta di un video che avrebbe dovuto girare Andrea Sempio a beneficio di uno spettacolo" così l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Sempio, ha spiegato che il bigliettino con la scritta "assassino" trovato nella spazzatura non avrebbe alcun legame con l'omicidio di Chiara Poggi, ma sarebbero stati preparati per un contributo audio destinato allo spettacolo teatrale "La fabbrica degli innocenti". "Si tratta lo dico con chiarezza dell'ennesimo travisamento dei fatti e della prova" sottolinea Cataliotti. Riguardo la zona del ritrovamento, l'avvocato precisa: "Quel foglietto è stato buttato in un sacco dell'immondizia lontano da casa perché "dietro l'Ipercoop dove peraltro lavorava, si poteva buttare il sacco dell'immondizia come indifferenziata".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, il legale di Sempio: "Biglietto con 'assassino' è una scaletta per spettacolo"

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Garlasco, i legali di Sempio: Domani non risponderà a Pm. Anche Marco Poggi in Procura

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