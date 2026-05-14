La famiglia di Chiara Poggi ha dichiarato che i risarcimenti non rappresentano una priorità, sottolineando che ciò che desiderano davvero è conoscere la verità sulla morte della loro figlia. Hanno anche precisato che i soldi di Stasi sono attualmente su un conto bloccato, mentre i risarcimenti sono stati ritenuti meno urgenti rispetto alla ricerca della verità. La questione riguarda il processo legale e le relative somme di denaro coinvolte, senza che siano stati fatti ulteriori commenti ufficiali.

Per la famiglia di Chiara Poggi i risarcimenti non sono mai stati “prioritari” perché lo era solo “l’accertamento della verità sulla morte della figlia e l’hanno già ottenuta”. I risarcimenti a oggi versati da Alberto Stasi, circa “350-400mila euro”, si trovano su un “conto dedicato”. Così l’avvocato Gian Luigi Tizzoni questa mattina parlando con i cronisti fuori dal palazzo di giustizia di Milano e commentando le voci secondo cui la famiglia della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco non vorrebbe la revisione della condanna per l’ex fidanzato per non dover restituire le “somme”. Secondo Tizzoni pensare che la parte “economica” sia “anche solo un remoto pensiero” di Giuseppe Poggi, Rita Preda e Marco Poggi per attaccare la famiglia di una ragazza uccisa è “svilente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, i Poggi: “Risarcimenti non contano, soldi di Stasi su conto bloccato”

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