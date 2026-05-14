La famiglia di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007, ha affermato di non aver mai toccato i soldi di Alberto Stasi e si è detta pronta a restituirli. Stasi, condannato per l’omicidio, versa attualmente alla famiglia Poggi 300 euro. La somma rappresenta una parte di denaro che, secondo quanto dichiarato, i Poggi non avrebbero mai intascato. La vicenda si inserisce nel procedimento legale in corso, senza che siano stati formulati ulteriori dettagli sui fondi coinvolti.

Alla famiglia di Chiara Poggi, u ccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, Alberto Stasi versa 300 euro al mese in un conto bloccato, ma della somma totale vanno tolti i soldi che i genitori della vittima hanno speso per i processi, che fanno scendere i versamenti a un totale di 200mila euro, Il risarcimento stabilito dalle sentenze è pari a un milione di euro, ma dopo una lunga battaglia legale si è arrivati a un accordo transattivo di circa 700mila euro, ad oggi percepiti circa 350-400mila euro. “Il signor Poggi da sempre ha un conto dedicato, dove ogni mese vengono accreditati questi circa 350-400 euro del lavoro di Stasi, e lui quella cifra non l’ha mai toccata, ce l’ha lì. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Garlasco, i Poggi non hanno mai toccato i soldi di Stasi: “Siamo pronti a restituirli”. Ecco quanti sono

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