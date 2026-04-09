Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, ha dichiarato che il suo assistito non frequentava la casa Poggi, supportando questa affermazione con le testimonianze dei genitori della ragazza. Ha anche aggiunto che Andrea Sempio conosceva più approfonditamente la villetta di via Pascoli. La posizione di Bocellari si basa su quanto riferito dalle persone coinvolte, escludendo quindi la frequentazione di Stasi nell’abitazione al centro delle indagini.

Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, ha evidenziato come sia errato sostenere che Stasi fosse un "frequentatore di casa Poggi", portando in evidenza quanto detto dai genitori della ragazza e sostenendo che Andrea Sempio conoscesse "molto meglio" la villetta di via Pascoli. Nuovi aggior. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Bocellari: "Stasi non frequentava casa Poggi, lo dicono anche i genitori, era conosciuta meglio da Andrea Sempio"

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