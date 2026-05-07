In relazione alle recenti indiscrezioni, l'ex imputato nel caso Poggi ha mostrato segni di emozione quando sono state diffuse le conversazioni di Andrea Sempio riguardo Chiara Poggi. La reazione di Stasi si è verificata in un momento in cui si discuteva di un audio che coinvolgeva il caso. La notizia ha suscitato attenzione tra gli investigatori e gli addetti ai lavori, che continuano a seguire gli sviluppi.

Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, ha svelato la reazione del suo assistito alle recenti indiscrezioni su un audio di Andrea Sempio su Chiara Poggi. Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio della sua fidanzata, si sarebbe “abbastanza commosso” una volta apprese le ultime novità sul delitto di Garlasco. La rivelazione di Giada Bocellari su Alberto Stasi "commosso" Alberto Stasi fuori dal carcere? La polemica di Giada Bocellari sul garantismo La rivelazione di Giada Bocellari su Alberto Stasi “commosso” Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, è stata ospite in collegamento della trasmissione Realpolitik nella serata di mercoledì 6 maggio.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Giada Bocellari svela la reazione di Stasi all'audio di Sempio su Chiara Poggi: "Si è commosso"

Notizie correlate

Garlasco, Giada Bocellari avvocata di Stasi parla delle impronte della madre di Chiara Poggi in casa: "Zero"Nell’abitazione di via Pascoli 8 erano presenti le impronte di Alberto Stasi, di Giuseppe Poggi, di Marco Poggi, ma risulterebbero assenti le...

Garlasco, Bocellari: "Stasi non frequentava casa Poggi, lo dicono anche i genitori, era conosciuta meglio da Andrea Sempio"Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, ha evidenziato come sia errato sostenere che Stasi fosse un "frequentatore di casa Poggi", portando in...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Garlasco, tra processi mediatici e nuove indagini, il calvario di mamma Rita e papà Giuseppe Poggi, la buonanotte di Gramellini; Caso Garlasco, Sempio non risponde ai pm ma spunta l'intercettazione che cambia tutto; Garlasco in Tv, Milo Infante svela perché il silenzio di Sempio può metterlo a rischio: Attenzione a quello che diranno i PM senza risposte; Garlasco, Alberto Stasi è innocente? Presenteremo richiesta di revisione. Cosa fa oggi, il lavoro da contabile e l'ipotesi...

Garlasco, Giada Bocellari svela la reazione di Stasi all'audio di Sempio su Chiara Poggi: Si è commossoLa reazione di Alberto Stasi all'indiscrezione sull'audio di Andrea Sempio su Chiara Poggi è stata svelata dal suo avvocato Giada Bocellari. virgilio.it

Delitto di Garlasco: svelato come ha reagito Stasi alle intercettazioni di SempioLe parole di Sempio su Chiara Poggi nel delitto di Garlasco hanno provocato la forte reazione di Alberto Stasi. Parla l'avvocato Bocellari. newsmondo.it

Alla luce delle nuove rivelazioni sul caso di Garlasco, l’avvocato Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, interviene a “Realpolitik” commentando le recenti intercettazioni che riguardano Andrea Sempio. Per la legale, il contenuto di quelle conversazioni potreb - facebook.com facebook

#Garlasco, Giada Bocellari: "Mi sembra che si sminuisca ogni nuovo elemento" #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com