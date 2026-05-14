Garlasco famiglia Poggi e gemelle Cappa hanno presentato oltre 150 denunce

Da imolaoggi.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, si registrano più di 150 denunce presentate dalla famiglia Poggi e dalle gemelle Cappa. Il pubblico ministero Antonio Pansa ha raccolto le querele, che riguardano principalmente accuse di diffamazione e altri reati. Le denunce coinvolgono diverse persone e sono state presentate nel corso degli ultimi mesi. Attualmente, le autorità stanno esaminando i casi e le denunce per procedere con le eventuali indagini. La situazione è seguita con attenzione dalle parti coinvolte.

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C’è un’indagine in corso, da parte della procura di Milano, per atti persecutori ai danni della famiglia di Chiara Poggi e delle gemelle Stefania e Paola Cappa. Lo ha riferito Gianluigi Nuzzi a “Quarto Grado”. Secondo quanto riportato, il pm Antonio Pansa ha raccolto le querele per diffamazione e altri reati, nei confronti di blogger, giornalisti e comunicatori, tra quelle presentate dai genitori di Chiara Poggi (circa 70) e quelle presentate dalle gemelle Cappa (un centinaio). In alcuni di questi casi, l’ipotesi di reato è di atti persecutori. Già in precedenza, nel mese di marzo, era trapelato che le gemelle Cappa avessero presentato una serie di denunce, ma gli avvocati delle due donne avevano smentito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Garlasco, come era il rapporto tra Chiara e le gemelle Cappa - Ore 14 del 28/11/2025

Video Garlasco, come era il rapporto tra Chiara e le gemelle Cappa? - Ore 14 del 28/11/2025

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