I carabinieri hanno descritto l'impronta 33 trovata sulla scena come un segno che sembrava di una mano umida, più che asciutta. Secondo gli investigatori, questa impronta rappresenta un elemento chiave nel caso, poiché viene considerata come lasciata dal presunto autore del crimine. La presenza di questa traccia ha suscitato attenzione tra gli inquirenti, che continuano ad analizzare tutte le prove raccolte.

L'impronta per gli inquirenti si tratterebbe in modo inequivocabile di un segno lasciato dal killer — nella loro ricostruzione il 38enne Andrea Sempio — mentre si sporgeva dall’alto per osservare “il lavoro compiuto” “Faceva senso” quell’impronta di mano sul muro bianco, qualche gradino sopra.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, il ricordo dei carabinieri sull'impronta 33: "Faceva senso, sembrava di una mano bagnata, non di un palmo asciutto"

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