Garlasco bomba della famiglia Poggi | Ecco cos’abbiamo appena fatto

Nella vicenda giudiziaria legata al delitto di Garlasco, la famiglia Poggi ha comunicato di aver appena portato a termine un’azione significativa. La vicenda si svolge tra le aule di tribunale e le interazioni online, con sviluppi che coinvolgono vari attori e passaggi processuali. La situazione si inserisce in un quadro complesso di indagini e di confronti pubblici, che continua a suscitare interesse e attenzione tra le persone coinvolte e gli osservatori.

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Dalla battaglia giudiziaria a quella sul web. Nella complessa vicenda del delitto di Garlasco, mentre continuano a far discutere gli sviluppi della nuova indagine che vede indagato Andrea Sempio e la prospettiva di una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi, si apre adesso un nuovo fronte: quello delle querele presentate dalla famiglia di Chiara Poggi contro chi, secondo i loro legali, avrebbe alimentato campagne diffamatorie online. Ad annunciarlo è l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, storico legale della famiglia Poggi, che punta il dito contro quello che definisce un sistema parallelo costruito su insinuazioni, ricostruzioni prive di fondamento e contenuti social capaci di raggiungere centinaia di migliaia di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, bomba della famiglia Poggi: “Ecco cos’abbiamo appena fatto” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, perizia cambia ora della morte di Chiara Poggi: toglierebbe Stasi dalla scena del crimine Sullo stesso argomento Garlasco, annuncio bomba su Marco Poggi: “Assurdo, lo ha fatto davvero”Potrebbero essere depositati nelle prossime ore gli atti che segnano un nuovo passaggio nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Garlasco, accusa tremenda alla famiglia Poggi: “L’hanno fatto per Sempio”. GravissimoIl delitto di Garlasco torna prepotentemente al centro della cronaca giudiziaria italiana a seguito di nuovi e pesanti sviluppi che gettano un’ombra... Temi più discussi: Delitto di Garlasco, per i pm 21 elementi utili a provare la colpevolezza di Andrea Sempio; Delitto di Garlasco: il giorno delle 310 pagine della chiusura delle indagini è il comunicato dei Poggi a far saltare sulla sedia se letto alla luce delle intercettazioni; Garlasco, pm contesterebbero a Marco Poggi modifiche sostanziali delle testimonianze e atteggiamento ostile; Garlasco, cosa ha detto Sempio nell’intercettazione in auto. Sapeva dei video intimi sulla pendrive, solo chi ha visto poteva sapere. Altra bomba di @larepublica_pe Quindi il vero depistaggio finalizzato a intralciare la giustizia e non mediatico, sarebbe stato fatto dalla famiglia #poggi con la collaborazione attiva dell' avvocato di #Sempio Angela Taccia. Inquietante! #Garlasco #Garlasco x.com Garlasco in Tv, Nuzzi: La famiglia Poggi si sente sotto assedio. Spunta una nuova inchiesta per atti persecutoriSpazio al caso Garlasco a Dentro la Notizia mercoledì 13 maggio 2026, Gianluigi Nuzzi ha sottolineato la difficile posizione della famiglia Poggi ... libero.it Garlasco, il terremoto pochi minuti fa: È stata lei. Bomba sconvolgente, ora è tutto chiaroNuovi retroscena emergono dagli atti dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. Nell’informativa dei carabinieri di Milano depositata nell’ambito dell’indagine della Procura di Pavia — che ritiene ... thesocialpost.it