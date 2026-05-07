Garlasco annuncio bomba su Marco Poggi | Assurdo lo ha fatto davvero

Nelle prossime ore potrebbero essere depositati nuovi atti relativi all’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. La notizia riguarda un possibile sviluppo importante nel procedimento giudiziario. Un annuncio ha sollevato sorpresa tra gli investigatori e le persone coinvolte, facendo riferimento a una persona collegata al caso. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione e si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Potrebbero essere depositati nelle prossime ore gli atti che segnano un nuovo passaggio nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. In base a indiscrezioni riportate dai giornalisti Rita Cavallaro e Giuseppe Brindisi, la Procura di Pavia si preparerebbe a formalizzare la chiusura delle indagini nei confronti di Andrea Sempio. Si tratta di un momento rilevante per un procedimento che, a quasi vent’anni dal delitto del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, ha riaperto un filone investigativo che in passato sembrava concluso. Il nostro Toh di giornata. Con @giusbrindisi facciamo ordine sulle novità del caso #Garlasco. https:t.coTCbd04YUkJ — Rita Cavallaro (@RitaCavallaro) May 7, 2026 Delitto di Chiara Poggi: la nuova impostazione della Procura.🔗 Leggi su Tvzap.it

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