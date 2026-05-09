A Garlasco, emergono accuse gravi nei confronti della famiglia Poggi, che vengono collegare a un motivo legato a Sempio. La vicenda giudiziaria si arricchisce di nuovi dettagli, portando alla ribalta un caso che aveva già attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Le indagini continuano e si concentrano sugli eventuali moventi e responsabilità, con le autorità che approfondiscono le posizioni dei soggetti coinvolti.

Il delitto di Garlasco torna prepotentemente al centro della cronaca giudiziaria italiana a seguito di nuovi e pesanti sviluppi che gettano un’ombra inquietante sulla gestione della vicenda da parte dei familiari della vittima. Secondo quanto emerge dalle ultime informative depositate dai carabinieri, lo scenario che si sta delineando descrive una strenua resistenza da parte della famiglia Poggi nei confronti della riapertura delle indagini su Andrea Sempio, l’uomo attualmente iscritto nel registro degli indagati come nuovo sospettato per l’omicidio di Chiara Poggi. Gli investigatori non usano mezzi termini e definiscono pesanti e...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, accusa tremenda alla famiglia Poggi: “L’hanno fatto per Sempio”. Gravissimo

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Garlasco, avvocata di Alberto Stasi: “I Poggi lo hanno preso di mira”

Notizie correlate

Garlasco, la famiglia Poggi furiosa: “Cosa hanno fatto i Carabinieri”. Accuse gravissimeIl caso dell’omicidio di Chiara Poggi torna all’attenzione della cronaca giudiziaria con un nuovo confronto tra la famiglia della vittima e gli...

Leggi anche: Delitto di Garlasco, la famiglia Poggi attacca la nuova accusa: ‘Ricostruzione irreale’ su Andrea Sempio

Panoramica sull’argomento

Garlasco, accusa tremenda alla famiglia Poggi: L’hanno fatto per Sempio. GravissimoIl delitto di Garlasco torna prepotentemente al centro della cronaca giudiziaria italiana a seguito di nuovi e pesanti sviluppi che gettano un'ombra ... thesocialpost.it

Garlasco, per la Procura il caso è chiuso. Svolta nelle indagini e ultimi aggiornamenti su Andrea SempioPer la procura di Pavia il caso è chiuso. L'avviso di conclusioni indagini nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco è pronto, potrebbe essere notificato tra oggi e domani alla difesa di Andrea Sempi ... tg.la7.it