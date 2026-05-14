Garlasco Bocciolini | La famiglia Poggi potrebbe dover restituire 700mila euro a Stasi se venisse prosciolto
L’avvocato Daniele Bocciolini ha dichiarato che, nel caso in cui Alberto Stasi venisse prosciolto, la famiglia Poggi potrebbe essere tenuta a restituire circa 700 mila euro a Stasi stesso. La discussione riguarda una possibile condizione legata a un risarcimento o a un accordo economico. La questione si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario ancora aperto, che coinvolge diverse parti e aspetti legali da chiarire.
L'avvocato Daniele Bocciolini spiega a Fanpage.it cosa potrebbe succedere se Alberto Stasi venisse prosciolto in un eventuale processo di revisione: "Non solo potrebbe ottenere un risarcimento milionario, ma anche chiedere la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna stessa, incluso il risarcimento dei danni alla parte civile".🔗 Leggi su Fanpage.it
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