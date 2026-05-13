La famiglia Poggi ha comunicato di non ritenere necessari ulteriori approfondimenti sull’omicidio di Chiara, affermando che non ci sono elementi sufficienti per una revisione del caso. Questa presa di posizione arriva dopo il deposito degli atti relativi alla nuova inchiesta avviata recentemente. Nel frattempo, si discute anche di una somma di circa 700mila euro che non dovrebbe essere restituita a una persona coinvolta, secondo quanto riferito dalle fonti giudiziarie.

«Non ci sono elementi per la revisione», la posizione della famiglia Poggi, dopo il deposito degli atti della nuova indagine sull'omicidio di Chiara, è definitiva. Il responsabile, riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, è ancora Alberto Stasi e gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Campagna sottolineano, in vista di un'opposizione alla terza richiesta di revisione: «Gli elementi a suo carico non sono messi in discussione dalle nuove indagini». I SOSPETTI In effetti il fascicolo dei pm di Pavia su Andrea Sempio non mette in discussione gli elementi che hanno portato alla condanna di Alberto nel 2015: dall'orario della morte, perfettamente compatibile, al sangue della vittima sui pedali della bicicletta, alla quale non si fa alcun riferimento.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, perché i Poggi si oppongono alla nuova inchiesta? Il nodo dei 700mila euro (che non dovrebbero restituire a Stasi)

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