Una nuova inchiesta della Procura di Pavia ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di un 38enne nel caso di omicidio avvenuto a Garlasco nel 2007. Sul suo conto sono state raccolte 212 intercettazioni, mentre un appunto del padre dell’indagato evidenzia che si sono dimenticati di chiederglielo. La procura punta a farlo processare per il delitto di Chiara Poggi, avvenuto la mattina del 13 agosto di 16 anni fa.

Sul conto di Andrea Sempio gravano 212 intercettazioni. Questo è il risultato della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, che punta a far rinviare a giudizio il 38enne per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto la mattina del 13 agosto del 2007. "L'ha colpito con crudeltà gettandola dalle scale", spiegano le carte degli inquirenti, che hanno incastrato vecchie prove e nuove perizie per ricostruire quanto accaduto quel giorno di quasi 19 anni fa nella villetta di via Pascoli. Un ribaltone che potrebbe portare alla revisione del processo di Alberto Stasi, fidanzato di Chiara già condannato in via definitiva a 16 anni di carcere tra mille polemiche e sospetti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, l'appunto-choc del padre: "Si sono scordati di chiederglielo"

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I legali di Andrea Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in facebook

Notificato ad Andrea Sempio l’avviso di chiusura dell'inchiesta firmato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dai pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano x.com