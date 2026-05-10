Viene reso noto un ulteriore elemento relativo al delitto di Garlasco, che ha visto la morte di Chiara Poggi: Andrea Sempio scrisse un bigliettino con alcuni appunti che, secondo gli investigatori, potrebbero essere collegati al giorno dell’omicidio. Sempio, che quel giorno del febbraio 2025 era pedinato dai carabinieri, fermò l’auto per gettare il foglietto, successivamente recuperato dagli investigatori. Il contenuto viene ora reso pubblico. Andrea Sempio e l'intercettazione in auto Gli appunti di Andrea Sempio Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere Andrea Sempio e l’intercettazione in auto Era il pomeriggio del 26 febbraio 2025 e Andrea Sempio parlava tra sé nella sua Panda.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, altro bigliettino di Andrea Sempio con "appunti sul delitto" che aveva buttato: "Da cucina a sala"

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Garlasco, tutti gli spostamenti di Andrea Sempio il giorno del delitto - Ore 14 Sera 11/12/2025

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