Alberto Stasi, condannato nel caso Garlasco, versa circa 350 euro al mese come risarcimento alla famiglia di Chiara Poggi. La somma rappresenta il pagamento mensile stabilito nel procedimento legale e viene effettuata regolarmente. La cifra si riferisce al risarcimento stabilito nel processo, senza ulteriori dettagli sulle modalità di pagamento o eventuali variazioni. La cifra mensile rimane costante e viene versata secondo quanto deciso dalla sentenza definitiva.

Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco, verserebbe tra i 300 e i 400 euro al mese alla famiglia Poggi come risarcimento, dopo una prima somma iniziale di 150-200mila euro e in attesa “di una specie di saldo finale”. La cifra è stata indicata dall’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia della vittima. Le querele della famiglia Poggi e l'accusa sul risarcimento di Stasi A quanto ammonta il risarcimento di Stasi alla famiglia Poggi Tizzoni: "Contro i Poggi mercato della diffamazione" La frecciata di Tizzoni a Nordio Le querele della famiglia Poggi e l’accusa sul risarcimento di Stasi Gian Luigi Tizzoni, legale che assiste la famiglia Poggi, ha parlato con i cronisti fuori dal Palazzo di giustizia di Milano nella mattinata di giovedì 14 maggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Alberto Stasi versa "circa 350 euro" al mese alla famiglia di Chiara Poggi come risarcimento

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