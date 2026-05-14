Garlasco Alberto Stasi e quelle due versioni | Cosa non torna

Il caso di Garlasco è tornato a essere al centro dell’attenzione, con notizie che hanno riacceso vecchi dubbi e sollevato nuove domande. Recentemente, sono emerse due versioni diverse dei fatti, alimentando discussioni e incertezze sulla ricostruzione degli eventi. Le indagini proseguono e le autorità continuano a esaminare le prove, mentre il pubblico osserva con attenzione gli sviluppi di questa vicenda ancora irrisolta.

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, con nuovi sviluppi che nelle ultime settimane hanno riacceso dubbi e interrogativi mai del tutto sopiti. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto del 2007, la vicenda continua a generare tensioni, ricostruzioni alternative e analisi sempre più approfondite, tra elementi già noti e dettagli che oggi assumono un peso diverso. >> Garlasco, tutti inorriditi dopo la scoperta: “Chiara Poggi morta e Andrea Sempio.” Negli ultimi mesi, infatti, l’attenzione degli inquirenti si è concentrata su una serie di elementi investigativi che sembrano mettere in discussione alcune certezze consolidate. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, avvocata di Alberto Stasi: “I Poggi lo hanno preso di mira”

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