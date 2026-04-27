A Garlasco, la procura di Pavia ha annunciato l’avvio di una revisione del processo relativo all’omicidio di Chiara Poggi. La condanna dell’allora fidanzato è stata oggetto di scrutinio, e si valuta ora la possibilità di un nuovo procedimento giudiziario. Se la revisione dovesse portare a un esito diverso, si calcola che il risarcimento per la persona condannata potrebbe raggiungere una certa somma, ancora da determinare.

Un delitto, due destini. La procura di Pavia si muove per la revisione del processo che ha portato a condannare come responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi l'allora fidanzato, Alberto Stasi, ritenendo vada corretto un presunto errore giudiziario e riabilitata una persona che sta finendo di espiare 16 anni di carcere. Mentre Andrea Sempio, nuovo indagato per omicidio, sarebbe destinato, secondo le intenzioni dei magistrati, a una richiesta di rinvio a giudizio. Il delitto di Garlasco oggi corre su due binari paralleli. Il punto di partenza è unico: la nuova indagine pavese. Il punto di arrivo, invece, resta tutto da scrivere. Perché i due percorsi possono incrociarsi, ma non coincidono.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, i due destini di Sempio e Stasi: cosa succede ora? La revisione, il nuovo processo e a quanto ammonterebbe il risarcimento per Alberto

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