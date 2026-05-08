Delitto di Garlasco cosa può fare adesso Alberto Stasi

Dopo anni di procedimenti giudiziari, l'ex fidanzato di Chiara Poggi si trova di fronte a diverse possibilità legali. Attualmente condannato per l’omicidio, può presentare una richiesta di revisione del processo. Oltre a questa, ci sono altre opzioni che potrebbero essere prese in considerazione, anche se i dettagli specifici delle procedure e delle tempistiche non sono stati ancora definiti.

La difesa di Stasi, da allora, ha già percorso per ben 3 volte un tentativo di revisione, o meglio di riapertura del caso, che è stato, però, sempre rigettato. Ora la richiesta di rivedere la dinamica dei fatti, è partita non più dai suoi legali, ma dalla Procura stessa di Pavia che, la scorsa settimana, ha ufficialmente consegnato alla procura di Milano documenti utili affinché questo iter venga avviato e trasmesso al Tribunale di Brescia, competente per territorio. Quando un anno fa, furono riaperte le indagini su Sempio, i legali di Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, avrebbero già potuto imbastire il canovaccio della revisione. Decisero da aspettare.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio - Vita in diretta 13/01/2026

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