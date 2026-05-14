Garage occupato abusivamente all' interno un deposito di merce rubata nei negozi modenesi
Un intervento è stato effettuato in un garage sotterraneo dopo una segnalazione riguardante un cane tenuto in cattive condizioni. Durante il sopralluogo, sono stati trovati diversi oggetti che risultano essere merce rubata nei negozi della zona. La struttura risultava occupata senza autorizzazione e al suo interno sono stati rinvenuti beni di provenienza illecita. La situazione è ora al vaglio delle forze dell'ordine.
Una segnalazione per la presenza di un cane rinchiuso in un garage sotterraneo ha dato luogo a un intervento che ha portato alla scoperta di un deposito di merce rubata. È accaduto nei giorni scorsi, nella prima periferia di Modena, durante un'operazione della Polizia locale. Gli agenti sono.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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