Garage occupato abusivamente all' interno un deposito di merce rubata nei negozi modenesi

Un intervento è stato effettuato in un garage sotterraneo dopo una segnalazione riguardante un cane tenuto in cattive condizioni. Durante il sopralluogo, sono stati trovati diversi oggetti che risultano essere merce rubata nei negozi della zona. La struttura risultava occupata senza autorizzazione e al suo interno sono stati rinvenuti beni di provenienza illecita. La situazione è ora al vaglio delle forze dell'ordine.

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