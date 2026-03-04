Controlli contro la merce contraffatta nei negozi di Bergamo una denuncia

La polizia di stato ha condotto controlli in alcuni negozi di Bergamo, focalizzandosi sulla merce contraffatta. Durante le verifiche, sono state identificate diverse irregolarità e sono state presentate alcune denunce. L’intervento ha coinvolto ufficiali e agenti che hanno ispezionato vari esercizi commerciali della zona. Nessuna informazione sui soggetti coinvolti o sui dettagli specifici delle irregolarità.

L'INTERVENTO. L'operazione è stata portata a termine dalla polizia di stato in alcuni negozi della città Durante le verifiche gli agenti hanno identificato un cittadino indiano del 1992 risultato irregolare sul territorio nazionale: privo di permesso di soggiorno e senza richiesta di protezione internazionale. L'uomo è stato quindi denunciato a piede libero per violazione delle norme sull'immigrazione. Nel corso degli accertamenti è emersa inoltre l'assenza del direttore tecnico al momento del controllo in uno degli esercizi ispezionati, circostanza che comporterà una sanzione amministrativa. In entrambi i locali controllati è stata rilevata anche la mancanza dell'autorizzazione per l'insegna dell'attività, con ulteriori verifiche in corso da parte della polizia locale.