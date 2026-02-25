Sgomberato locale pubblico occupato abusivamente nei pressi della Stazione | scattano tre daspo

A denunciare l'accaduto sui canali social e a rivolgere un appello alle istituzioni era stato l'ex sindaco di San Severo, Francesco Miglio. L’operazione, condotta in sicurezza e nel rispetto delle procedure previste, ha permesso di identificare le persone presenti all’interno della struttura. Nei confronti di tre individui, ritenuti responsabili di comportamenti idonei a compromettere la sicurezza urbana, sono stati elevati ordini di allontanamento ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.L. 142017, convertito con modificazioni dalla L. 482017. I cosiddetti daspo urbano. L’intervento rientra nelle attività di controllo del territorio finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, alla prevenzione del degrado e alla salvaguardia degli spazi pubblici a beneficio della collettività. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

