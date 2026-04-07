Giancarlo Marocchi, ex calciatore italiano, ha commentato recentemente le prestazioni del Milan e l’operato dell’allenatore. Ha affermato che la squadra ha dato il massimo e che l’allenatore sta svolgendo il suo lavoro in modo adeguato. Le sue parole sono state rilasciate dopo le ultime partite disputate dalla squadra, senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle strategie adottate.

Nella serata di ieri è andato in scena un bit match davvero importante: Napoli-Milan. I ragazzi di Antonio Conte, usciti vittoriosi grazie al gol di Matteo Politano, il 7 in carriera contro i rossoneri, hanno superato il diavolo, finendo due punti sopra al club Milanese. Ad analizzare la partita è stato Giancarlo Marocchi, ex calciatore italiano, ai microfoni di SkySport. Ecco, di seguito, il commento di Marocchi: "Il Napoli ha meritato per la consapevolezza, per quello che ha pensato di fare. Meglio il Napoli nel secondo tempo, bravo a soffrire ed aspettare l’occasione”. Sul Milan ha poi aggiunto: "Il Milan ha fatto il massimo. È fatto di giocatori forti, però come li giri fai fatica a metterli insieme. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marocchi: “Il Milan ha fatto il Massimo. Allegri sta facendo il suo e bene”

Milan, Amelia: “Allegri sta facendo bene. Maignan o Svilar? Ecco chi prenderei”Marco Amelia, ex portiere del Milan, è stato intervistato dai microfoni di TMW Radio in vista del big match di domenica sera tra Roma e Milan.

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Temi più discussi: Marocchi: Lautaro ora è veramente capitano. E son convinto che Pio Esposito farà…; Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 31^ giornata; Marocchi sul campionato del Milan: Ha fatto il massimo. Allegri sta facendo il suo bene; Marocchi: Da come parla Conte sembra che sarà lui il nuovo CT della Nazionale.

Marocchi sulla vittoria del Napoli: Ha meritato. Bravo a soffrire ed aspettare l'occasioneNel post partita di Napoli-Milan, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A Enilive, Giancarlo Marocchi ha commentato negli studi di Sky la vittoria del Napoli contro la formazione ... milannews.it

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Giancarlo #Marocchi è convinto che alla fine sarà Antonio Conte il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. - facebook.com facebook

Giancarlo #Marocchi a Sky: “Da come parla Antonio mi sembra che #Conte sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Le sue parole sono un invito alla Federazione a chi sarà il nuovo Presidente: prendetemi e ci penso io…”. #calciomercato x.com