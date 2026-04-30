Il governo ha deciso di ridurre le accise sul carburante, una misura che sembra incentivare l'uso di benzina e diesel. Questa scelta arriva in un momento in cui le scorte di petrolio sono in diminuzione, e non è l’unica decisione di questo tipo adottata di recente. La riduzione delle tasse sui carburanti è stata approvata senza specificare come si intenda affrontare le conseguenze sulla spesa pubblica o sulla sostenibilità energetica.

Il Consiglio dei ministri ha prorogato per tre settimane la riduzione delle accise sui carburanti, che altrimenti sarebbe terminata il primo maggio. La misura è stata introdotta con l’intenzione di contenere il rialzo dei prezzi causato dalla guerra in Medio Oriente, ma ha come conseguenza quella di favorire (o comunque di non disincentivare) il consumo di un bene che in questo momento scarseggia. È il contrario di quello che stanno facendo altri paesi, razionando le scorte e adottando misure per ridurre la domanda di carburante. Già un mese fa il commissario dell’Unione Europea all’Energia, Dan Jørgensen, aveva esortato i paesi membri ad adottare questo atteggiamento più prudente.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Sul carburante il governo sta facendo ciò che non si dovrebbe fare

Russia Halts Oil Transit to Germany — China Warns the EU

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