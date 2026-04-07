L’antica ferrovia diventa percorso trekking Sant’Ellero-Saltino Vallombrosa | ecco tutte le info

Il prossimo 12 aprile sarà inaugurato un nuovo percorso di trekking che segue l’antico tracciato della ferrovia tra Sant’Ellero-Saltino e Vallombrosa. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Club Alpino Italiano, mira a offrire un modo diverso per scoprire la zona e rafforzare il legame tra Vallombrosa e Firenze. La strada, che attraversa paesaggi naturali e storici, sarà accessibile a chi desidera esplorare il territorio in modo sostenibile.

Firenze, 7 aprile 2026 – Riscoprire Vallombrosa e rafforzare il legame con Firenze. Il 12 aprile viene inaugurato il percorso di trekking, realizzato in collaborazione con il Cai, che ripercorre l’antico tratto di ferrovia che univa Sant’Ellero-Saltino con Vallombrosa. Un tracciato di circa 8,5 chilometri che attraversa paesaggi di grande valore naturalistico, nato grazie a uno studio realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze, che aveva come obiettivo proprio la potenziale riapertura dell’antico percorso ferroviario. Prove d’estate all’Elba, turisti pronti all’assalto: l’incantesimo si ripete, ma attenzione alle strade Il programma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’antica ferrovia diventa percorso trekking, Sant’Ellero-Saltino Vallombrosa: ecco tutte le info A Orte l'antica processione del Cristo morto: tutte le infoIl 3 aprile, venerdì santo, Orte rivive l'antica tradizione della processione del Cristo morto. Leggi anche: Fiera dell'Annunziata, tutte le info: percorso, parcheggi e modifiche a viabilità, bus e rifiuti L’antica ferrovia diventa percorso trekking, Sant’Ellero-Saltino Vallombrosa: ecco tutte le infoUn tracciato di circa 8,5 chilometri che attraversa paesaggi di grande valore naturalistico. L'inaugurazione il 12 aprile, tutte le informazioni ... lanazione.it Ferrovia Sant’Ellero-Vallombrosa. Un sentiero dove passava il treninoIl 12 aprile verrà inaugurato il percorso di trekking, aperto anche alle bici, che ripercorre l’antico tratto. Rabatti (’Vallombrosa la Foresta’): Significa valorizzare un patrimonio unico e costruir ... msn.com