La Vita di sant' Ellero di Galeata e il suo monastero | conferenza con il professor Raffaele Savigni
Domenica 10 maggio alle 16:30 si svolgerà all’Abbazia di S. Ellero una conferenza intitolata “La Vita di sant’Ellero di Galeata e il suo monastero”. L’evento sarà condotto dal professor Raffaele Savigni e si concentrerà sulla figura del santo e sulla storia del monastero associato. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà presso la storica sede dell’abbazia.
Domenica 10 maggio, alle 16,30, all’Abbazia di S. Ellero, si terrà la conferenza dal titolo “La Vita di sant'Ellero di Galeata e il suo monastero” a cura del professor Raffaele Savigni. L’incontro sarà l’occasione per approfondire la nascita e la storia dell’importante monastero dell’alta valle.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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