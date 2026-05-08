La Vita di sant' Ellero di Galeata e il suo monastero | conferenza con il professor Raffaele Savigni

Domenica 10 maggio alle 16:30 si svolgerà all’Abbazia di S. Ellero una conferenza intitolata “La Vita di sant’Ellero di Galeata e il suo monastero”. L’evento sarà condotto dal professor Raffaele Savigni e si concentrerà sulla figura del santo e sulla storia del monastero associato. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà presso la storica sede dell’abbazia.

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Domenica 10 maggio, alle 16,30, all’Abbazia di S. Ellero, si terrà la conferenza dal titolo “La Vita di sant'Ellero di Galeata e il suo monastero” a cura del professor Raffaele Savigni. L’incontro sarà l’occasione per approfondire la nascita e la storia dell’importante monastero dell’alta valle.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Inaugurato il percorso trekking sull’ex ferrovia Sant’Ellero–Saltino VallombrosaÈ stato inaugurato ieri mattina il nuovo percorso di trekking che ripercorre il tracciato dell’antica ferrovia tra Sant’Ellero-Saltino e Vallombrosa. L’antica ferrovia diventa percorso trekking, Sant’Ellero-Saltino Vallombrosa: ecco tutte le infoFirenze, 7 aprile 2026 – Riscoprire Vallombrosa e rafforzare il legame con Firenze. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vita consacrata, presidio di fraternità; Sant'Annibale, aperte a Messina le celebrazioni per il centenario della morte; Il messaggio cristiano: vita, missione e bellezza; Il cristiano è un professionista della ricerca. Io sono la Via, la Verità e la Vita: la lezione di San Tommaso d’Aquino sul Vangelo di GiovanniUn'analisi teologica attraverso il commento di San Tommaso d'Aquino su Cristo come Via, Verità e Vita, fondamento della speranza cristiana e della vittoria sulla morte. interris.it San Monica: La Vita e l'Eredità della Madre di Sant'AgostinoSan Monica è una delle figure più venerate nella tradizione cristiana, celebrata il 27 agosto. Nata nel 331 d.C. a Tagaste, nell'attuale Algeria, è conosciuta principalmente come la madre di ... quotidiano.net LA DURA VITA DEL TENNISTA La carriera non è infinita e ogni giocatore attraversa momenti difficili nel corso della propria carriera “Quando non raggiungi certi obiettivi e inizi ad avere una certa età ti chiedi se ne vale la pena. Fortunatamente non s - facebook.com facebook La seconda vita di Shizen ponte tra Piemonte e Giappone x.com