Galeata funzioni per Sant’Ellero | tra messa solenne e giochi dei giovani

Nell’ultima settimana, la comunità si è riunita per celebrare la festa di Sant’Ellero, con una messa solenne seguita da giochi organizzati dai giovani del paese. La giornata ha visto anche l’esposizione di una galeata, un’antica imbarcazione, legata alle tradizioni locali. Tra i partecipanti si sono posti alcuni quesiti su come un eremita sia riuscito a attirare l’attenzione dell’imperatore Teodorico e sul motivo per cui i fedeli invocano Sant’Ellero contro il mal di testa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come ha fatto un eremita a conquistare l'attenzione dell'imperatore Teodorico?. Perché Sant’Ellero è invocato dai fedeli contro il mal di testa?. Dove si svolgerà la suggestiva Via Crucis lungo il sentiero delle cellette?. Cosa accadrà tra i giovani dell'Opera Madonnina nel primo pomeriggio?.? In Breve Messa alle 11:30 con il vescovo Livio Corazza e don Davide Medri.. Giochi giovanili alle 14 e pellegrinaggio anziani alle 15:30.. Via Crucis il 30 maggio alle 20:30 lungo il sentiero delle cellette.. Celebrazioni conclusive il 31 maggio con canto dell'inno Akathistos alle 16:30.. Venerdì 15 maggio la comunità di Galeata celebrerà le solenni funzioni in onore di Sant’Ellero, patrono della località, con una serie di appuntamenti liturgici e sociali che coinvolgeranno l’antica abbazia che sovrasta la valle del Bidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Galeata, funzioni per Sant’Ellero: tra messa solenne e giochi dei giovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Galeata in festa per Sant’Ellero: fede, storia e tradizione nell’antica AbbaziaLa comunità di Galeata si prepara a vivere il suo momento più alto di spiritualità. Leggi anche: "La Vita di sant'Ellero di Galeata e il suo monastero": conferenza con il professor Raffaele Savigni Si parla di: Galeata in festa per Sant’Ellero: fede, storia e tradizione nell’antica Abbazia. Galeata in festa per Sant’Ellero: fede, storia e tradizione nell’antica AbbaziaUn mese di pellegrinaggi tra devozione popolare e il ricordo del Santo eremita che sfidò Teodorico La comunità di Galeata si prepara a vivere il suo momento più alto di spiritualità. Venerdì ricorrono ... forlitoday.it Galeata, concerto per il santo patrono nell’abbazia di S. ElleroGaleata, concerto per il santo patrono nell’abbazia di S. Ellero Oggi pomeriggio alle 16,30 all’abbazia di Sant’Ellero (Galeata) in occasione delle celebrazioni del santo patrono concerto del ... ilrestodelcarlino.it