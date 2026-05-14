Gaggeri vicepresidente Ordine Ingegneri Milano | Auspichiamo ottimizzazione gestionale

Il vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri di Milano ha dichiarato che l’integrazione tra le norme Uni En Iso 9001 e le regole di project management mira a migliorare la gestione dei processi. Ha aggiunto che questa combinazione dovrebbe favorire un’efficienza maggiore nelle attività organizzative. La proposta nasce con l’obiettivo di unire gli standard di qualità e le metodologie di pianificazione, senza entrare nel merito di eventuali applicazioni specifiche o di altri aspetti correlati.

(Adnkronos) – “La sintesi tra la Uni En Iso 9001 e le norme di project management dovrebbe portare a un’ottimizzazione gestionale, ed è quello che ci auspichiamo”. Ad affermarlo Luigi Gaggeri, vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano e presidente della commissione Project management, a margine degli ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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