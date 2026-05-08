A Milano si è tenuto un convegno dedicato agli appalti pubblici, durante il quale un rappresentante dell’Ordine degli ingegneri della città ha sottolineato l’importanza di una collaborazione più stretta tra stazioni appaltanti e imprese. L’obiettivo è utilizzare strumenti come il project management per migliorare le relazioni e i processi di gara, seguendo esempi praticati in altri Paesi. L’evento ha riunito professionisti del settore e ha illustrato le opportunità di una maggiore sinergia.

Milano, 8 mag. (Adnkronos) - “Questo convegno per noi esprime la speranza e un'idea che stazioni appaltanti e imprese, tramite il project management e altre metodologie, possano fare squadra insieme, come accade in giro per il mondo”. Lo ha detto Luigi Gaggeri, vice presidente Ordine ingegneri Milano, durante il seminario "Aspetti gestionali nella pubblica amministrazione - Le metodologie per un efficace coordinamento dei pubblici appalti" organizzato oggi dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano a Palazzo Reale. Il vicepresidente è intervenuto nel panel intitolato "Project management, RUP e Pubblica Amministrazione". “Questa ‘comakership', ossia fare le cose insieme come squadra, è espressa chiaramente anche nel d.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Appalti, Gaggeri (Ordine ingegneri Milano): "Stazioni appaltanti e imprese facciano squadra"

Notizie correlate

Leggi anche: Appalti, Iannicelli (Ordine ingegneri Milano): "Complessità gare va gestita non subita"

Appalti pubblici, Anac: verifiche sui requisiti solo alle stazioni appaltantiLe stazioni appaltanti devono svolgere direttamente le verifiche sui requisiti degli operatori economici, senza possibilità di delegarle a soggetti...

Altri aggiornamenti

Appalti, Penati (Ordine ingegneri Milano): Confronto con Pa aiuta a ridurre contrapposizioniAl centro del convegno odierno ci sono gli aspetti gestionali della pubblica amministrazione. L'Ordine ha fatto molti incontri con un focus sulla pubblica amministrazione perché crediamo che un confr ... adnkronos.com

Appalti, anticipi 10% a ingegneri e architetti sui progettiUn importante segnale di attenzione verso il mondo delle professioni tecniche arriva dal Consiglio Comunale di Perugia, dove è stato presentato un Ordine del Giorno a firma del consigliere comunale ... ansa.it