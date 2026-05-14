Un'allerta gialla è stata diramata in Friuli Venezia Giulia a causa di temporali previsti sulla regione. Le aree della pianura più esposte ai rovesci intensi sono quelle lungo la costa e le zone interne vicine ai fiumi. La presenza di correnti umide provenienti da sud potrebbe causare un aumento dell'acqua nei corsi d'acqua e un possibile rischio di acqua alta sulla costa. È stato consigliato di prestare attenzione alle eventuali allerte emesse dalle autorità locali.

? Punti chiave Quali zone della pianura saranno colpite dai rovesci più violenti?. Come influirà l'afflusso di correnti umide sulla stabilità del suolo?. Dove si concentreranno i rischi idraulici tra laguna e costa?. Quando cesserà ufficialmente il monitoraggio della Protezione Civile?.? In Breve Allerta attiva da giovedì 14 maggio fino alle ore 6 di venerdì 15 maggio.. Settore Fvg-C monitora rischio acqua alta in laguna, Isontino e zona costiera.. Settore Fvg-D segnala criticità idrogeologica nella pianura friulana centrale e occidentale.. Settori Fvg-A e Fvg-B coprono Carnia, Canal del Ferro e zone montane pordenonesi.. La Protezione Civile regionale ha disposto l’allerta gialla per tutto il Friuli Venezia Giulia a partire dalle ore 9 di giovedì 14 maggio, con previsioni di forti temporali e rischi idraulici sulla costa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FVG, allerta gialla per temporali: rischio acqua alta sulla costa

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