Toscana occidentale | allerta gialla tra temporali e rischio idraulico

In Toscana occidentale è stata diramata un'allerta gialla per temporali e rischio idraulico. La zona interessata comprende alcune aree dove si prevede il rischio di allagamenti di sottopassi e locali sotterranei. Le autorità consigliano di verificare lo stato di drenaggio e di evitare di parcheggiare in prossimità di punti critici. Si invitano i cittadini a rimanere aggiornati sulle comunicazioni ufficiali e a prendere precauzioni adeguate.

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