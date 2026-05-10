Toscana occidentale | allerta gialla tra temporali e rischio idraulico
In Toscana occidentale è stata diramata un'allerta gialla per temporali e rischio idraulico. La zona interessata comprende alcune aree dove si prevede il rischio di allagamenti di sottopassi e locali sotterranei. Le autorità consigliano di verificare lo stato di drenaggio e di evitare di parcheggiare in prossimità di punti critici. Si invitano i cittadini a rimanere aggiornati sulle comunicazioni ufficiali e a prendere precauzioni adeguate.
? Punti chiave Quali zone della Toscana occidentale rischiano l'allagamento dei sottopassi?. Come evitare che l'acqua invada cantine e box sotterranei?. Perché i tombini potrebbero saltare durante i temporali previsti?. Dove bisogna evitare di sostare per il rischio idraulico?.? In Breve Allerta attiva dalle 23:59 di sabato 9 maggio fino a domenica 10 maggio 2026.. Pericoli previsti includono grandinate, colpi di vento e rischio idraulico per il reticolo minore.. Divieto di attraversare sottopassi allagati o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua.. Raccomandate barriere per proteggere cantine e box sotterranei dai possibili allagamenti.....🔗 Leggi su Ameve.eu
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