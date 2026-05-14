Futuro Conte summit dopo la Champions | Napoli attende

Dopo la partita di Champions League, si tiene un incontro importante per definire il futuro dell’allenatore. Il club si prepara ad aspettare la conferma matematica della qualificazione alla prossima competizione europea. La squadra ha già raggiunto un risultato che consente di programmare le prossime mosse, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali riguardo alla guida tecnica. La situazione resta in evoluzione e al momento non sono stati annunciati sviluppi definitivi.

Il Napoli aspetta la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League. Solo dopo arriverà il momento del confronto decisivo tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Un incontro atteso, perché dal faccia a faccia dipenderà il futuro della panchina azzurra. La situazione resta ancora aperta. Il tecnico è concentrato sul campo e vuole prima chiudere l’obiettivo europeo. Il club, invece, attende il passaggio definitivo per iniziare a programmare la prossima stagione con maggiore chiarezza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il rapporto tra Conte e De Laurentiis resta solido anche sul piano personale. I due sono legati da stima e amicizia, anche attraverso le rispettive famiglie.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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