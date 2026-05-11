Dopo la partita di Champions League, il presidente del Napoli ha convocato un incontro con l’allenatore Antonio Conte. La riunione si è svolta in un clima riservato e senza dichiarazioni ufficiali. Il club intende definire alcuni aspetti legati alla rosa e alla programmazione futura prima di affrontare eventuali decisioni sul tecnico. La squadra si prepara a proseguire la competizione europea con l’obiettivo di qualificarsi agli ottavi.

Il futuro di Antonio Conte resta sospeso. Prima, però, il Napoli vuole chiudere il discorso Champions League. Solo dopo la qualificazione matematica si entrerà davvero nel merito della prossima stagione. Il confronto con Aurelio De Laurentiis è destinato a diventare il passaggio decisivo. Il presidente e l’allenatore dovranno capire se esistano ancora le condizioni per continuare insieme. Sul tavolo ci saranno mercato, programmazione e ambizioni tecniche. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i tempi del summit sono già chiari: “Conte invece parlerà con Aurelio De Laurentiis a Champions in cassaforte”. La priorità, quindi, resta il campo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte-De Laurentiis, summit dopo la Champions blindata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Conte-De Laurentiis, summit rinviato dopo il ko con la LazioIl confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte non è saltato, ma per ora resta congelato.

Conte-De Laurentiis, summit vicino dopo Napoli-BolognaIl futuro del Napoli sta per passare, ancora una volta, da un confronto diretto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.

Argomenti più discussi: Conte e il Napoli avanti insieme? I temi in ballo nel summit con De Laurentiis; De Laurentiis-Conte, la resa dei conti è vicina: quando è previsto il summit – TS; CONTE-NAPOLI, ATTESO IL SUMMIT CON DE LAURENTIIS: SPUNTA LA DATA DELL'INCONTRO; Napoli-Conte, prima la Champions e poi il vertice con De Laurentiis: i nodi da sciogliere per restare.

Bucchioni su TMW: In settimana probabilmente ci sarà il summit tra #Conte e De Laurentiis per il futuro del #Napoli. È difficile che il presidente possa accontentare Conte dopo il mercato scorso. Il rinnovamento punterà sui giovani. Ecco allora l’idea del grand x.com