Domenica alle 12.30 si giocano le partite di alcune delle principali squadre di calcio italiane, tra cui Roma, Napoli, Juventus, Milan e Como. La decisione di spostare alcuni incontri, tra anticipi e posticipi, riguarda anche le squadre ancora in corsa per la qualificazione in Champions League. La partita tra Roma e Lazio non potrà essere disputata in orario serale, e ora la questione passa al Viminale, che deve approvare le modifiche agli orari.

Con un giorno di anticipo, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi per la 37ª giornata, la penultima del campionato 202526, che deve ancora esprimere tanti verdetti in chiave Europa e salvezza. Garantita la contemporaneità per la corsa Champions. Le quattro squadre impegnate, ovvero la Juventus, il Milan, la Roma e il Como, giocheranno domenica 17 maggio alle ore 12.30, rispettivamente contro Fiorentina, Genoa, Lazio e Parma. Con loro ma con l'asterisco anche il Napoli contro il Pisa: qualora non fosse necessaria la contemporaneità per gli azzurri (che battendo il Bologna stasera sarebbe al sicuro), allora la squadra di Antonio Conte giocherà alle 18.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Derby di Roma, Napoli, Juve, Milan e Como in campo domenica alle 12.30. Ma la palla ora passa al Viminale...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Anticipi e posticipi di A: Como-Inter domenica 12 alle 20.45, 7 giorni dopo Milan-Juve alla stessa oraAndati in archivio gli ottavi di finale delle coppe europee, la Lega Serie A ha diramato il calendario di 32ª, 33ª e 34ª giornata.

De Siervo: "Derby e corsa Champions domenica alle 12.30". Ma resta in piedi l'ipotesi lunedìNon si placa il caos intorno all’orario e al giorno in cui si giocherà il derby tra Roma e Lazio.

Argomenti più discussi: Derby e Internazionali, allarme al Foro Italico: si valuta lo spostamento della gara; Derby di Roma, cambia la data della stracittadina? Le ultime su Roma-Lazio; Il pasticcio enorme di Roma-Lazio: con gli Internazionali non si trova un orario per il derby. I dubbi sulle 12.30 e le 4 partite (almeno) in contemporanea; Caos derby di Roma: ecco perché si giocherà il 17 maggio alle 12.30.

Come riporta la Gazzetta in caso di derby di Roma alle 12.30 vanno spostate a tale orario anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Bologna e forse anche le gare di Napoli e Atalanta. La soluzione alternativa è fare disputare tutto questo blocco di gare x.com

Alessio Romagnoli (Lazio) straight red card against Inter 59' reddit

Derby di Roma Napoli, Juve, Milan e Como in campo domenica alle 12.30. Ma la palla ora passa al Viminale...Anticipi e posticipi della penultima giornata. Il blocco delle squadre in lotta per la Champions vincolato a Roma-Lazio che non può essere disputato in notturna. A meno che per motivi di ordine pubbli ... gazzetta.it