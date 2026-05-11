Derby di Roma Napoli Juve Milan e Como in campo domenica alle 12.30 Ma la palla ora passa al Viminale
Domenica alle 12.30 si giocano le partite di alcune delle principali squadre di calcio italiane, tra cui Roma, Napoli, Juventus, Milan e Como. La decisione di spostare alcuni incontri, tra anticipi e posticipi, riguarda anche le squadre ancora in corsa per la qualificazione in Champions League. La partita tra Roma e Lazio non potrà essere disputata in orario serale, e ora la questione passa al Viminale, che deve approvare le modifiche agli orari.
Con un giorno di anticipo, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi per la 37ª giornata, la penultima del campionato 202526, che deve ancora esprimere tanti verdetti in chiave Europa e salvezza. Garantita la contemporaneità per la corsa Champions. Le quattro squadre impegnate, ovvero la Juventus, il Milan, la Roma e il Como, giocheranno domenica 17 maggio alle ore 12.30, rispettivamente contro Fiorentina, Genoa, Lazio e Parma. Con loro ma con l'asterisco anche il Napoli contro il Pisa: qualora non fosse necessaria la contemporaneità per gli azzurri (che battendo il Bologna stasera sarebbe al sicuro), allora la squadra di Antonio Conte giocherà alle 18.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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