Napoli Conte | Futuro? Resto in silenzio De Laurentiis può dire ciò che vuole è il presidente

Durante un'intervista, l'ex allenatore del Napoli ha dichiarato di voler mantenere il silenzio sul proprio futuro, lasciando spazio alle parole del presidente della squadra. Ha anche commentato che il Napoli rappresenta una realtà più vasta e che, già l'anno scorso, si parlava di altre squadre a due mesi dalla fine del campionato. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un momento di grande attenzione mediatica sul club e sui suoi protagonisti.

(Adnkronos) – "Napoli è Napoli, ma non è solo Napoli, in generale. Anche l'anno scorso a due mesi dalla fine del campionato si è iniziato a parlare di altre squadre. Io vi lascio parlare. A volte dico delle cose e vengono strumentalizzate. In queste situazioni più stiamo in silenzio, concentrati sulla squadra, meglio è". Antonio Conte, tecnico del Napoli, è tornato così a parlare del suo futuro dopo il ko in campionato contro la Lazio di oggi, sabato 18 aprile. L'allenatore ha commentato – ai microfoni di Dazn – le ultime voci sul suo conto, anche in ottica Nazionale: "Capisco che il mio nome serve per scrivere, fare paginate sui giornali e trasmissioni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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