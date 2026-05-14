Furto sventato all' Eurospin di via San Severo
A Foggia, presso il supermercato Eurospin di via San Severo, si è verificato un tentativo di furto che è stato fermato prima che si concretizzasse. Le guardie giurate dell’istituto ‘Casalino’ hanno intercettato e impedito il furto, consentendo alla polizia di arrestare uno dei sospettati. L’episodio si è verificato nel corso della giornata e ha coinvolto le forze dell’ordine, che hanno portato avanti le operazioni per la cattura dell’individuo. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto.
Tentato furto all’Eurospin di via San Severo, a Foggia. Il colpo è stato sventato grazie al decisivo l’intervento delle guardie giurate dell’stituto ‘Casalino’, che ha permesso alla polizia di arrestare uno dei malfattori.Il fatto è successo nel corso della notte tra mercoledì 13 e giovedì 14. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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