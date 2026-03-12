Sventato il furto di una moto a San Gregorio grazie alla segnalazione di alcuni cittadini

A San Gregorio, un tentativo di furto di una moto è stato impedito grazie alla pronta segnalazione di alcuni cittadini. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania sono intervenuti e hanno denunciato un uomo di 24 anni, residente a Catania, responsabile del tentato furto. L'intervento si è concluso con il fermo del soggetto e il ritiro della denuncia.

Il proprietario della moto, subito avvisato, ha sporto denuncia e ha ringraziato i militari dell'Arma per il veloce intervento Grazie alla collaborazione di alcuni cittadini, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 24enne catanese che ha tentato di rubare una moto. L'intervento è scaturito da una segnalazione al 112 che riferiva della presenza di due persone con il volto travisato nei pressi di via Sgroppillo, una zona residenziale di San Gregorio di Catania. Le pattuglie dell'Arma hanno raggiunto l'area in una manciata di minuti, individuando uno dei ladri che stava trafficando intorno ad una moto.